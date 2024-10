Cocciaretto-Kessler oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Tokyo 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Elisabettase la vedràcontro McCartneynel primo turno del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. La tennista marchigiana la settimana scorsa ha probabilmente “sprecato” una buona occasione di fare un bel risultato, in un 250 di Osaka in cui le sorprese sono arrivate a iosa. Un torneo assolutamente alla portaata del talento di Elisabetta, che purtroppo però non è riuscita in questoa trovare molta continuità anche dal punto di vista fisico. L’obiettivo in questi ultimi tornei potrebbe essere quello di chiudere l’anno tra le prime 50, ma serve qualche buon risultato. Anche ala chance c’è, con un draw farcito di ritiri da parte delle top players e quindi aperto a diverse possibilità.