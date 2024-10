Chiesa di San Pietro in Vinculis, conosciuta a Pisa come la Chiesa di San Pierino - Visita guidata RiscopriAmo Pisa (Di martedì 22 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul Pisatoday.it - Chiesa di San Pietro in Vinculis, conosciuta a Pisa come la Chiesa di San Pierino - Visita guidata RiscopriAmo Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Continuano i tour guidati con l’iniziativa '', avviata dal Comune di. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di. Le iscrizioni sono da effettuare sul

L’ultimo abbraccio a Sandro Banchellini : oggi il funerale nella chiesa di Vicopisano - La FiPiLi era l’altro impegno da volontario di Banchellini. La sede della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena dove era volontario da molti anni e da dove, nella tarda mattinata di mercoledì della scorsa settimana era partito per andare ad aiutare nelle ricerche di nonna e nipotino trascinati via dalla piena del torrente Sterza a Montecatini Valdicecina. (Lanazione.it)

A Pisa due aperture straordinarie per la chiesa dei Cavalieri - . 30, ci sarà la possibilità di accedere in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). 30; sabato 28 settembre dalle 9. A maggio scorso fu firmato un accordo di durata biennale, siglato dal direttore della Normale Luigi Ambrosio e dal soprintendente Valerio Tesi, per "condividere azioni per la promozione del monumento (la chiesa, ndr) e del suo ricco patrimonio ... (Lanazione.it)

Turista rapinato a messa in chiesa a Pisa - un arrestato - Pisa, 15 settembre 2024 - Arrestato dai carabinieri a Pisa un uomo che in una chiesa del centro ha tentato di rapinare un turista straniero che stava seguendo una messa dentro una chiesa. . L'uomo stava assistendo alla funzione religiosa e nel momento di lasciare la sua offerta di fatto veniva strattonato dal malvivente che s'impossessava del danaro e poi ha cercato di scappare. (Lanazione.it)