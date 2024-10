Cassano sicuro: “Retegui molto più forte di Vlahovic, dopo Lautaro in A c’è lui” (Di martedì 22 ottobre 2024) Antonio Cassano non è mai banale nei giudizi. Ecco quanto dichiarato da Fantantonio nella diretta Twitch di Vivaelfutbolreal: Lautaro ormai in Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Antonionon è mai banale nei giudizi. Ecco quanto dichiarato da Fantantonio nella diretta Twitch di Vivaelfutbolreal:ormai in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cassano svela : «Lautaro Martinez il migliore - ma quel giocatore è più forte di tutti gli altri» - Il numero 10 e capitano dell’Inter è tra i candidati al Pallone […]. L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha voluto parlare dei centravanti della Serie A: mettendo anche di mezzo il Pallone d’Oro Intervenuto nell’ultima puntata di Viva El Futbol su Twitch, Antonio Cassano ha fatto una riflessione sugli attaccanti del nostro campionato di Serie A, tessendo le lodi di Lautaro Martinez. (Calcionews24.com)

Cassano : «Lautaro Martinez top mondiale. Tra i primi 5 in Europa!» - Antonio Cassano lo riconosce e ne parla in questo modo paragonandolo con il 9 dell’Italia: «Retegui è il centravanti più forte della Nazionale Italiana. Lautaro Martinez merita di essere tra i primi 5 del Pallone d’Oro, sono contento per lui. Lui è partito benissimo nella sua esperienza con l’Atalanta, si rischia che una fra Milan, Inter e Juventus lo prenda. (Inter-news.it)

Vieri : "Lautaro mi disse di essere in difficoltà - Lotito uno dei più bravi. Adani e Cassano per me non esistono più" - Christian Vieri dice la sua sul calcio italiano senza peli sulla lingua. L`ex centravanti della Nazionale ha dichiarato in un`intervista al... (Calciomercato.com)