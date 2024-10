Cassano distrugge Leao: “Non ha l’idea di calcio e prende solo soldi. Così fuori dai co…..i” (Di martedì 22 ottobre 2024) Antonio Cassano torna a scagliarsi pesantemente contro Rafa Leao, esaltando invece le scelte e la caratura morale di Fonseca Il Milan si rituffa in Champions League con la necessità assoluta di fare punti dopo lo zero in due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen. In casa col Bruges servirà una gara solida questa sera, anche sull’onda della vittoria con l’Udinese che pure è stata soffertissima a causa soprattutto dell’espulsione di Reijnders nel primo tempo che ha inevitabilmente condizionato il resto del match. E ovviamente con qualche polemica arbitrale. Leao (LaPresse) – calciomercato.itMa i tre punti di sabato sono stati importanti soprattutto perché Fonseca ha fatto scelte forti, lasciando fuori sia Leao che Abraham e Tomori dovendo comunque già fare a meno di Theo Hernandez che verosimilmente si sarebbe accomodato pure lui in panchina. Calciomercato.it - Cassano distrugge Leao: “Non ha l’idea di calcio e prende solo soldi. Così fuori dai co…..i” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Antoniotorna a scagliarsi pesantemente contro Rafa, esaltando invece le scelte e la caratura morale di Fonseca Il Milan si rituffa in Champions League con la necessità assoluta di fare punti dopo lo zero in due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen. In casa col Bruges servirà una gara solida questa sera, anche sull’onda della vittoria con l’Udinese che pure è stata soffertissima a causa soprattutto dell’espulsione di Reijnders nel primo tempo che ha inevitabilmente condizionato il resto del match. E ovviamente con qualche polemica arbitrale.(LaPresse) –mercato.itMa i tre punti di sabato sono stati importanti soprattutto perché Fonseca ha fatto scelte forti, lasciandosiache Abraham e Tomori dovendo comunque già fare a meno di Theo Hernandez che verosimilmente si sarebbe accomodato pure lui in panchina.

