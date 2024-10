Calciomercato Milan – De Cuyper a ‘San Siro’: sarà osservato speciale (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxim De Cuyper, obiettivo di Calciomercato dei rossoneri, sarà titolare stasera in occasione di Milan-Bruges di Champions League. Il punto Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – De Cuyper a ‘San Siro’: sarà osservato speciale Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxim De, obiettivo didei rossoneri,titolare stasera in occasione di-Bruges di Champions League. Il punto

Calciomercato Milan - Joshua Zirkzee via dallo United? Moncada prova il colpo ma la Juventus… - . Milan, Joshua Zirkzee flop con lo United: Moncada ci riprova ma occhio a… Qualora, però, il Manchester United dovesse decidere di aprire a un prestito, anche il Milan potrebbe rientrare nella corsa al giovane attaccante.

Calciomercato Milan - la Premier League incombe su Morten Frendrup. La situazione - Milan, non solo Geoffrey Moncada anche la Premier League vuole il centrocampista del Genoa Frendrup. Moncada lo osserva, ma occhio anche alla concorrenza inglese! Per il Diavolo, però, c'è da tenere in considerazione un problema non di poco conto: stiamo parlando del prezzo del cartellino del giocatore, che si aggira ...

Calciomercato Milan - Maxim De Cuyper osservato speciale a San Siro. Il piano di Furlani - Calciomercato Milan, il terzino del Bruges Maxim De Cuyper sarà l'osservato speciale della sfida di San Siro: Furlani ha già un piano Nel match di San Siro contro il Club Bruges, valevole per la terza giornata di questa Champions League, ci sarà un giocatore dei belgi che sarà l'assoluto osservato speciale: si tratta del si tratta di Maxim De Cuyper, giovane terzino sinistro di prospettiva che ...