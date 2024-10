Borgo Marina, investimento da 100 mila euro per 12 nuove telecamere: entreranno in funzione a primavera (Di martedì 22 ottobre 2024) La giunta comunale ha approvato l’estensione della rete di videosorveglianza nel quartiere di Borgo Marina. Prevista l’installazione di dodici nuove telecamere di controllo urbano, distribuite in varie aree del quartiere, individuate sulla base delle valutazioni del personale della Polizia locale Riminitoday.it - Borgo Marina, investimento da 100 mila euro per 12 nuove telecamere: entreranno in funzione a primavera Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La giunta comunale ha approvato l’estensione della rete di videosorveglianza nel quartiere di. Prevista l’installazione di dodicidi controllo urbano, distribuite in varie aree del quartiere, individuate sulla base delle valutazioni del personale della Polizia locale

