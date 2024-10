Ilgiorno.it - Bergamo, da Finlombarda 15 milioni per sostenere Vmc Mottini

(Di martedì 22 ottobre 2024) Chiuduno (), 22 ottobre 2024 – Una maxi operazione a sostegno del piano di sviluppo del Gruppo Decorluxe. È sostenuta dae Sace, che hanno concluso in queste ore un finanziamento da 15di euro a favore dell'azienda bergamasca Vmc, a capo del gruppo Decorluxe. Un’iniezione di capitale per sostenerne il piano di sviluppo nel settore delle confezioni di alta gamma per la cosmetica e la profumeria. Specializzata in lavorazioni superficiali di eccellenza come la verniciatura, la serigrafia, la tampografia, lo “sputtering” e la stampa a caldo e Uv, Vmcè stata fondata nel 1997 a Chiuduno, in provincia di