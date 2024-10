Arriva il cambio dell’ora: ecco quando spostare le lancette e se in futuro non lo faremo più (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ora legale del 2024 si appresta a salutarci per lasciare il posto alla consueta “ora solare” che scatterà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Più precisamente, alle ore 2 di sabato notte, dovremo spostare le lancette dei nostri orologi un’ora indietro. Anche se la maggior parte dei Agrigentonotizie.it - Arriva il cambio dell’ora: ecco quando spostare le lancette e se in futuro non lo faremo più Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ora legale del 2024 si appresta a salutarci per lasciare il posto alla consueta “ora solare” che scatterà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Più precisamente, alle ore 2 di sabato notte, dovremoledei nostri orologi un’ora indietro. Anche se la maggior parte dei

