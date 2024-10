Antonio Conte ha dato al suo Napoli il ritmo-Spalletti (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Napoli ha battuto l'Empoli 1-0 con un rigore trasformato da Kvaratskhelia. Nelle interviste post-partita il bordocampista ha dato tutto il merito di questa vittoria all'allenatore, ma Conte ha replicato: «Non solo io, tutti volevamo vincere questa partita». Al portiere Caprile, che nel primo tempo ha salvato la porta con alcuni interventi prodigiosi, è stato invece chiesto cosa avesse detto Conte alla squadra durante l'intervallo: «Ci ha svegliato». Evidentemente le parole dell'allenatore hanno fatto pressa sul gruppo, mentre i cambi effettuati hanno fatto il resto, tant'è che a un primo tempo scialbo, nel quale l'Empoli è riuscito a tenere in scacco il Napoli ed è addirittura andato vicino al vantaggio, ha fatto seguito una ripresa dominata dagli uomini di Conte. Liberoquotidiano.it - Antonio Conte ha dato al suo Napoli il ritmo-Spalletti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilha battuto l'Empoli 1-0 con un rigore trasformato da Kvaratskhelia. Nelle interviste post-partita il bordocampista hatutto il merito di questa vittoria all'allenatore, maha replicato: «Non solo io, tutti volevamo vincere questa partita». Al portiere Caprile, che nel primo tempo ha salvato la porta con alcuni interventi prodigiosi, è stato invece chiesto cosa avesse dettoalla squadra durante l'intervallo: «Ci ha svegliato». Evidentemente le parole dell'allenatore hanno fatto pressa sul gruppo, mentre i cambi effettuati hanno fatto il resto, tant'è che a un primo tempo scialbo, nel quale l'Empoli è riuscito a tenere in scacco iled è addirittura anvicino al vantaggio, ha fatto seguito una ripresa dominata dagli uomini di

