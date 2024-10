Al PalaGalassi va in scena l'omaggio a Morricone con le musiche da Oscar (Di martedì 22 ottobre 2024) Venerdì 22 novembre un altro grande appuntamento al Gran teatro PalaGalassi di Forlì con l'arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, a cura del Teatro Verdi di Montecatini Terme con la partecipazione di Susanna Rigacci, soprano svedese naturalizzato italiano: "omaggio a Morricone - Forlitoday.it - Al PalaGalassi va in scena l'omaggio a Morricone con le musiche da Oscar Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Venerdì 22 novembre un altro grande appuntamento al Gran teatrodi Forlì con l'arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, a cura del Teatro Verdi di Montecatini Terme con la partecipazione di Susanna Rigacci, soprano svedese naturalizzato italiano: "

La data zero del nuovo spettacolo di Valeria Angione debutta al Gran teatro PalaGalassi - Proseguono gli appuntamenti in cartellone per la stagione al Gran teatro PalaGalassi, sabato 9 novembre, con la data zero di Valeria Angione che debutterà a Forlì, tornando sul palco dei teatri italiani con il suo nuovo spettacolo “Binario 29 ¾”. “Binario 29 ¾” racconterà della naturale... (Forlitoday.it)

La stagione del Gran teatro PalaGalassi si apre con "Osteria Giacobazzi" - sul palco anche il forlivese Vasumi - Venerdì 25 ottobre si apre la stagione del Gran teatro PalaGalassi. Il primo degli appuntamenti sarà, infatti, con Giuseppe Giacobazzi che spalancherà le porte della sua “Osteria Giacobazzi” assieme a Andrea Vasumi e tanti altri ospiti. Un’osteria, dunque, con tavoli imbanditi, vino e... (Forlitoday.it)