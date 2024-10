Dilei.it - Addio capelli secchi e sfibrati con le maschere anti crespo. Ecco le migliori da provare

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quando si parla di effetto, quasi tutte noi sappiamo cosa si intende. Perché vuoi per gli effetti delle giornate trascorse al mare nei mesi scorsi, vuoi per l’utilizzo di trattamenti troppo aggressivi e tinte di cui si è abusato, o vuoi semplicemente per fattori genetici e di tipologia stessa del capello, prima o dopo ci abbiamo avuto a che fare in tante. Un problema di molte, quindi, e che ci fa trovare di fronte a una chioma indisciplinata, a, difficili da gestire, con un finishche, oltre a renderci la vita un po’ più complicata, spegne anche la lucentezza della nostra chioma e trasforma la sua naturale morbidezza in un non proprio accattivante effetto paglia.