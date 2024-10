Ilfattoquotidiano.it - Addio BMI, arriva il nuovo indice di “rotondità corporea” per obesità e sovrappeso: ecco cos’è il BRI e come si calcola

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il vecchiodi massaBMI potrebbe essere presto sostituito da unchiamato BRI (di), sviluppato dalla matematica Diana Thomas, attualmente Professoressa presso l’Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point. Ilpromette una più precisa comprensione del rapporto stato di salute/peso rispetto al suo predecessore. L’di massaè stato sviluppato per la prima volta nel 1832 ed è stato il metodo standard per stimare il grasso corporeo di una persona a partire dagli anni ’80. Tuttavia, l’è stato sottoposto a un esame sempre più approfondito negli ultimi anni. Una delle principali critiche al BMI è che non considera dove è distribuito il grasso nel corpo.