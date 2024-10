Bergamonews.it - A Torre Boldone tornano due grandi pale restaurate di Antonio Cifrondi

(Di martedì 22 ottobre 2024). Alla fine del mese di ottobre, ledell’Adorazione dei pastori e di San Pietro liberato dal carcere didalla Fondazione Credito Bergamasco, verranno riportare alla loro sede originaria, la Chiesa di San Martino Vescovo di. Le monumentali tele saranno esposte nella chiesa dal 1° al 18 novembre e saranno visibili al pubblico, in anteprima, la sera del 31 ottobre nel corso della presentazione degli interventi di restauro. Salgono a 115, dal 2007 ad oggi, le opere recuperate da Fondazione Creberg nell’ambito del Progetto “Restauri”: dipinti,d’altare, predelle, polittici, opere per la devozione privata appartenenti a chiese della Diocesi e a Musei del territorio (per un totale di 154 dipinti, considerando le singole opere componenti i polittici).