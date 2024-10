A Torino torna Vinokilo, per tre giorni il mercatino della moda 'al chilo' sotto la Mole (Di martedì 22 ottobre 2024) La Vintage Kilo Sale più famosa d'Europa sta tornando a Torino. Dal 25 al 27 ottobre, l’appuntamento è da Green Pea, via Ermanno Fenoglietti 20 dalle 10 alle 20. Per tre giorni gli appassionati di abbigliamento troveranno: Abiti vintage di alta qualità venduti al chilo Vintage delle Torinotoday.it - A Torino torna Vinokilo, per tre giorni il mercatino della moda 'al chilo' sotto la Mole Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Vintage Kilo Sale più famosa d'Europa stando a. Dal 25 al 27 ottobre, l’appuntamento è da Green Pea, via Ermanno Fenoglietti 20 dalle 10 alle 20. Per tregli appassionati di abbigliamento troveranno: Abiti vintage di alta qualità venduti alVintage delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balla Torino - la danza invade la città : 10 giorni di tango - liscio - lindy hop - afro e latino americano per tutti - Dal 12 al 20 ottobre Torino diventa la prima città danzante d’Itali. L’edizione 2024 di Balla Torino Social Dance propone un programma di appuntamenti che trasforma ogni angolo della città in un palco aperto, pronto ad accogliere movimenti, ritmi e persone. Piazze, musei e luoghi inaspettati -... (Torinotoday.it)

Per 20 giorni chiusure alternate a singhiozzo del sottopasso Donat-Cattin a Torino - disagi in vista per gli automobilisti - Per consentire lo svolgimento delle verifiche periodiche agli impianti di sicurezza, a partire da lunedì 7 ottobre 2024 e per tutto il mese il sottopasso Donat-Cattin sarà soggetto a chiusure alternate al traffico veicolare. In particolare, la carreggiata sud, da corso Potenza verso via... (Torinotoday.it)

«Io - pugliese in Francia per vendemmiare - ora torno all'università con 6 mesi di disoccupazione : 3.500 euro per 10 giorni di lavoro». La partenza da Torino - I giovani sembrano sempre più propensi ad approcciare lavori manuali, e andare ad aiutare con la vendemmia non fa eccezione. Eppure, invece che farlo in Italia, si preferisce partire per la... (Quotidianodipuglia.it)