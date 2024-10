A Roma arriva l’evento internazionale più atteso dell’anno: le info e le date dei tre giorni di festa (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 25 al 27 ottobre, Roma ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e cucina. Organizzato presso le affascinanti Officine Farneto, questo festival rappresenta una celebrazione del legame culturale tra Italia e Giappone, offrendo ai visitatori un’immersione totale nel mondo del Sol Levante. Con un’area espositiva di 3mila metri quadri, il festival accoglierà diciotto espositori, due bistrot e un ristorante, tutti dedicati alla promozione della tradizione culinaria e culturale giapponese. Il termine “Kizuna”, che in giapponese significa “legame” o “connessione”, è stato scelto con cura: l’obiettivo principale del festival è quello di promuovere la comprensione e l’apprezzamento reciproco tra le culture. Kizuna offre una piattaforma dove le persone possono incontrarsi, apprendere e assaporare la ricchezza della cultura giapponese. Gaeta.it - A Roma arriva l’evento internazionale più atteso dell’anno: le info e le date dei tre giorni di festa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 25 al 27 ottobre,ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e cucina. Organizzato presso le affascinanti Officine Farneto, questo festival rappresenta una celebrazione del legame culturale tra Italia e Giappone, offrendo ai visitatori un’immersione totale nel mondo del Sol Levante. Con un’area espositiva di 3mila metri quadri, il festival accoglierà diciotto espositori, due bistrot e un ristorante, tutti dedicati alla promozione della tradizione culinaria e culturale giapponese. Il termine “Kizuna”, che in giapponese significa “legame” o “connessione”, è stato scelto con cura: l’obiettivo principale del festival è quello di promuovere la comprensione e l’apprezzamento reciproco tra le culture. Kizuna offre una piattaforma dove le persone possono incontrarsi, apprendere e assaporare la ricchezza della cultura giapponese.

