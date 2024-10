WWE/AEW: Le reazioni backstage dopo il debutto di Stephanie Vaquer ad NXT (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ad NXT stiamo finalmente ammirando l’ultima esponente della divisione femminile: Stephanie Vaquer che ha debuttato nella puntata di Martedì 15 Ottobre vincendo contro Wren Sinclair. Intorno a lei però si discute ancora riguardo il suo repentino passaggio in WWE dopo l’evento combinato AEW x NJPW Forbidden Door di Luglio, nel quale ha perso il suo New Japan Strong Women’s Championship a favore di Mercedes Moné. Di cosa si parla ancora oggi Il tutto proviene da Fightful Select in un report dove si parte dal fatto che Vaquer abbia firmato per la WWE proprio pochi giorni dopo l’evento Forbidden Door, in pratica sotto gli occhi della AEW, che si è mossa troppo tardi per farle cambiare idea. Zonawrestling.net - WWE/AEW: Le reazioni backstage dopo il debutto di Stephanie Vaquer ad NXT Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ad NXT stiamo finalmente ammirando l’ultima esponente della divisione femminile:che ha debuttato nella puntata di Martedì 15 Ottobre vincendo contro Wren Sinclair. Intorno a lei però si discute ancora riguardo il suo repentino passaggio in WWEl’evento combinato AEW x NJPW Forbidden Door di Luglio, nel quale ha perso il suo New Japan Strong Women’s Championship a favore di Mercedes Moné. Di cosa si parla ancora oggi Il tutto proviene da Fightful Select in un report dove si parte dal fatto cheabbia firmato per la WWE proprio pochi giornil’evento Forbidden Door, in pratica sotto gli occhi della AEW, che si è mossa troppo tardi per farle cambiare idea.

