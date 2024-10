Wta Tokyo 2024: montepremi e prize money (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Tokyo 2024, torneo in programma sul cemento cinese dal 21 al 27 ottobre. Tantissimi forfait negli ultimi giorni, che hanno ovviamente condizionato il tabellone del ricco torneo nipponico. Ancora in dubbio la presenza di Zheng Qinwen, che in teoria dovrebbe essere la prima testa di serie del draw. Presente anche Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi WTA Tokyo 2024 PRIMO TURNO – € 9.820 (1 punto) SECONDO TURNO – € 13.590 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 24.910 (108 punti) SEMIFINALI – € 51.205 (195 punti) FINALISTA – € 87.665 (325 punti) VINCITRICE – € 142.00 (500 punti) Wta Tokyo 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile ildel Wta 500 di, torneo in programma sul cemento cinese dal 21 al 27 ottobre. Tantissimi forfait negli ultimi giorni, che hanno ovviamente condizionato il tabellone del ricco torneo nipponico. Ancora in dubbio la presenza di Zheng Qinwen, che in teoria dovrebbe essere la prima testa di serie del draw. Presente anche Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO – € 9.820 (1 punto) SECONDO TURNO – € 13.590 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 24.910 (108 punti) SEMIFINALI – € 51.205 (195 punti) FINALISTA – € 87.665 (325 punti) VINCITRICE – € 142.00 (500 punti) WtaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Wta Tokyo 2024 : programma - orari e ordine di gioco martedì 22 ottobre con Cocciaretto - Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di martedì 22 ottobre al torneo Wta di Tokyo 2024. . Wang vs Kenin a seguire – Saito vs Ishii a seguire – Hibino vs Tauson a seguire – Stojsavljevic vs Uchijima a seguire – (9) Boulter vs Hon SHOW COURT Ore 04:00 – Cocciaretto vs Kessler a seguire – Okamura vs Baptiste The post Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 22 ... (Sportface.it)

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - La cinese, dopo il forfait a Ningbo, prova a mettere nelle gambe altre partite in vista delle Finals, mentre per le altre giocatrici del seeding questo evento potrebbe rappresentare un’ottima chance per raccogliere punti pesanti. Wang vs (WC) Kenin (WC) Hibino vs (LL) TausonCocciaretto vs Kessler (3) Kasatkina bye (9) Boulter vs (Q) Hon (LL) Okamura vs (Q) Baptiste (WC) Andreescu vs (Q) ... (Sportface.it)

Wta Tokyo 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre - CENTER COURT Ore 04:00 – Tomova vs Kudermetova a seguire – Gracheva vs Hontama a seguire – Sonmez vs (7) Frech a seguire – Tomljanovic vs (8) Fernandez a seguire – Andreescu vs Yamaguchi The post Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre appeared first on SportFace. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). (Sportface.it)