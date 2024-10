Verona, le pagelle di CM: difesa in seria difficoltà. Tengstedt il migliore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Verona-Monza 0-3 Montipò 5,5: su qualche uscita poteva fare forse qualcosa di più. Davanti a lui però, tanti errori dei compagni. Tchatchoua 6: fa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)-Monza 0-3 Montipò 5,5: su qualche uscita poteva fare forse qualcosa di più. Davanti a lui però, tanti errori dei compagni. Tchatchoua 6: fa

Pagelle Verona-Monza 0-3 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5, Pessina 6. L’altra chance nel primo tempo si verifica al 44?. Per il gol del vantaggio bisogna aspettare nove minuti. 5 In panchina: Berardi, Perilli, Daniliuc, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Coppola, Cisse, Corradi Allenatore: Paolo Zanetti 5 MONZA (3-4-2-1): Turati 7. 5; Izzo 6. 5 (90? Vignato sv), Caprari 6. (Sportface.it)

Inter-Verona Primavera 1-1 - pagelle : Re Cecconi 7 - Topalovic flop da 5 - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inter-Verona Primavera 1-1, pagelle: Re Cecconi 7, Topalovic flop da 5) © Inter-News. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

PAGELLE Verona Venezia - i VOTI ai protagonisti del match - 5, […]. 5, Magnani 5. I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A: PAGELLE Verona Venezia I top e flop e i voti ai protagonisti di Verona Venezia, match valido per la settima giornata di campionato di Serie A TOP: Tengstedt FLOP: Joronen VOTI: VERONA (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6. (Calcionews24.com)