Valsa Che rimpianti anche a Trento (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Alessandro Trebbi Trento È una Modena gagliarda quella che esce dal campo di Trento con le stesse sensazioni provate già a Piacenza quattro settimane fa. Ovvero quelle della consapevolezza di aver giocato ad armi pari anche con le corazzate della SuperLega e col rimpianto di aver sbagliato troppo nei momenti decisivi, in modo particolare con Buchegger nel finale del terzo e nel finale di un quarto set nel quale Sanguinetti ha sprecato il set point gialloblù pestando la riga del servizio. Per il resto un match tutto alla pari, anzi, nel quale spesso è stata la stessa Modena a dettare legge, a portarsi avanti, a fare l’andatura con Trento a inseguire. Sport.quotidiano.net - Valsa Che rimpianti anche a Trento Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Alessandro TrebbiÈ una Modena gagliarda quella che esce dal campo dicon le stesse sensazioni provate già a Piacenza quattro settimane fa. Ovvero quelle della consapevolezza di aver giocato ad armi paricon le corazzate della SuperLega e col rimpianto di aver sbagliato troppo nei momenti decisivi, in modo particolare con Buchegger nel finale del terzo e nel finale di un quarto set nel quale Sanguinetti ha sprecato il set point gialloblù pestando la riga del servizio. Per il resto un match tutto alla pari, anzi, nel quale spesso è stata la stessa Modena a dettare legge, a portarsi avanti, a fare l’andatura cona inseguire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket : Trento diventa leader solitaria in Serie A - vince anche Reggio Emilia. Rinviata Virtus Bologna-Tortona - A chiudere tutto sono Cale, Mawugbe e Ford per il 76-83 finale. Harrison, però, ha un problema: dopo il tecnico che arriva poco oltre il secondo minuto del quarto è a quota quattro falli e di fatto, sul momento, esce dal match. Il terzo periodo comincia ancora con la formazione triestina che tenta di piazzare un allungo, con Uthoff in gran serata e Ruzzier che firma il +8 da tre, ma arrivano ... (Oasport.it)

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 18 al 20 ottobre : tutti gli eventi - Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 18 al 20 ottobre? Aspettando Halloween Sta per arrivare il secondo weekend di Gardaland Magic Halloween, l’attesissimo appuntamento autunnale di Gardaland Resort che fino al 3 novembre animerà il Parco con giornate dalle atmosfere spaventosamente... (Trentotoday.it)

Cosa fare (anche gratis) a Trento dall'11 al 13 ottobre : tutti gli eventi - Cosa fare (anche gratis) a Trento dall'11 al 13 ottobre? Serate e disco I giovani saranno tutti al "Teenage dream party", una delle feste di maggior successo in Italia, che chiama a raccolta migliaia di giovani. Questo evento, come altri targati Edg Spettacoli e Trentino Eventi, si tiene... (Trentotoday.it)