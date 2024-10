Bergamonews.it - “Union”: la storica rivendicazione sindacale contro Amazon a Mondovisioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il terzo appuntamento della rassegna “” in programma il prossimo 22 ottobre al Cinema del Borgo racconterà di una storia americana ai limiti dell’impossibile, una sorta di DavideGolia moderno. Il gigante in questione è, il supercolosso dell’e-commerce americano, e il piccolo Davide è un sindacato nato all’interno dell’azienda, solo grazie alla forza di volontà, coraggio e un pizzico di fortuna di un gruppo di lavoratori che ha voluto fortemente ridare dignità al movimento operaio, ottenendo una vittoria inaspettata quasi paragonabile alle lotte sindacali promosse dal movimento dei lavoratori negli anni 30’. 1 aprile 2022: sembra un classico pesce d’aprile, ma per fortuna questa storia non ha nulla di inventato.