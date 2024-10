"Un nuovo Pd anche a Pisa". Assemblea al circolo I Passi. Voce alla base e ai territori (Di lunedì 21 ottobre 2024) Avanti adagio, ma su una rotta ben tracciata. Dopo la nutrita Assemblea di lancio a Coltano, è tornato a riunirsi il gruppo di iscritti e simpatizzanti dem Pisani che chiede "il nuovo Pd anche a Pisa", ossia un congresso comunale che porti il Partito Democratico a cambiare rotta anche localmente per "seguire il vento di Elly Schlein". anche al circolo I Passi grande partecipazione, con la sala gremita e numerosi interventi. L’ex consigliere comunale Vladimiro Basta, introducendo la riunione, ha riepilogato i passaggi già fatti e tracciato le prossime tappe del percorso. "Ci battiamo per un partito che dia Voce alla base e ai territori – ha ribadito – , coinvolgendo cittadini e realtà. Lanazione.it - "Un nuovo Pd anche a Pisa". Assemblea al circolo I Passi. Voce alla base e ai territori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Avanti adagio, ma su una rotta ben tracciata. Dopo la nutritadi lancio a Coltano, è tornato a riunirsi il gruppo di iscritti e simpatizzanti demni che chiede "ilPd", ossia un congresso comunale che porti il Partito Democratico a cambiare rottalocalmente per "seguire il vento di Elly Schlein".algrande partecipazione, con la sala gremita e numerosi interventi. L’ex consigliere comunale Vladimiro Basta, introducendo la riunione, ha riepilogato i passaggi già fatti e tracciato le prossime tappe del percorso. "Ci battiamo per un partito che diae ai– ha ribadito – , coinvolgendo cittadini e realtà.

