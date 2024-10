Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 11:10

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale mi studio finché sostegno dei cittadini continueremo a lavorare con determinazione a testa alta per realizzare il nostro programma aiutare l’Italia a crescere diventare forza incredibile rispettata lo dobbiamo agli italiani e chi c’è Chi pur non avendo votato per noi spera che facciamo bene il nostro compito al lavoro senza sosta senza paura lo scrive sui social Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia del secondo Anniversario del suo governo Ed ora il maltempo che ha colpito anche la Calabria in particolare la zona del catanzarese situazione critica nella Metino la strada statale 280 direzione Lamezia Terme interrotta così come una complanare dell’arteria per smottamenti alberi caduti isolato il comune di Maida per le fondazioni di un torrente forti criticità dalla notte per ...