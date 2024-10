Unlimitednews.it - Ue, Pittella “Sbloccare aiuti in Ucraina”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sull’emerge una posizione chiara dell’UE: difendere un paese che è stato invaso e farlo con coerenza. Occorreglimilitari per un valore di 6 mld di euro e i prestiti per un valore di 25 mld di euro. Dobbiamo capire che la minaccia di Putin non è isolata ma c’è il desiderio e l’ambizione lucida e pericolosa di riscrivere l’ordine politico mondiale ai danni dell’occidente. Dobbiamo esserne consapevoli e reagire in maniera coerente”. A dirlo Gianni, già vicepresidente vicario del Parlamento europeo, intervistato da The Watcher Post. “Sull’immigrazione non si può seguire una logica esclusivamente difensiva e securitaria – ha aggiunto -. Esiste un grande disequilibrio tra denatalità europea e la gigantesca natalità africana.