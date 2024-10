Tris del Monza a Verona, la doppietta di Mota e Bianco regalano la prima vittoria a Nesta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Verona, 21 ottobre 2024 - Tanto tuonò che alla fine piovve. Il Monza, dopo tre sconfitte e quattro pareggi nelle prime sette giornate di Serie A, può finalmente festeggiare il primo trionfo stagionale. I brianzoli si sono imposti per 3-0 in casa dell'Hellas Verona, durante il posticipo del lunedì sera dell'ottavo turno di campionato, in un Bentegodi gelato dalla doppietta di Dany Mota e dal gol di Bianco. Tre punti che fanno respirare Alessandro Nesta, seduto su una panchina che era sempre più traballante nelle ultime settimane. D'altro canto Zanetti si lecca le ferite dopo il quinto k.o stagionale, mitigato dai tre successi conquistati che permettono agli scaligeri di restare a quota 9 punti in classifica, due in più degli avversari sfidati questa sera. Le formazioni titolari Zanetti schiera il suo Verona con il 4-4-2 di partenza. Sport.quotidiano.net - Tris del Monza a Verona, la doppietta di Mota e Bianco regalano la prima vittoria a Nesta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Tanto tuonò che alla fine piovve. Il, dopo tre sconfitte e quattro pareggi nelle prime sette giornate di Serie A, può finalmente festeggiare il primo trionfo stagionale. I brianzoli si sono imposti per 3-0 in casa dell'Hellas, durante il posticipo del lunedì sera dell'ottavo turno di campionato, in un Bentegodi gelato dalladi Danye dal gol di. Tre punti che fanno respirare Alessandro, seduto su una panchina che era sempre più traballante nelle ultime settimane. D'altro canto Zanetti si lecca le ferite dopo il quinto k.o stagionale, mitigato dai tre successi conquistati che permettono agli scaligeri di restare a quota 9 punti in classifica, due in più degli avversari sfidati questa sera. Le formazioni titolari Zanetti schiera il suocon il 4-4-2 di partenza.

