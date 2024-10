Ilfattoquotidiano.it - Trento, padre aggredisce un uomo perché “osa” dire al figlio che rischiava di farsi male giocando

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel pomeriggio di domenica 20 ottobre, come riporta il Corriere del Trentino, al Cisalfa Sport diun promoter è stato aggredito da un35enne. Il promoter, Lenny Santana, racconta la storia “Ero in servizio come promoter per un’agenzia di Milano che recluta persone per pubblicizzare determinati marchi quando ho notato un bambino che saltava in mezzo agli attrezzi per la ginnastica. Gli sono andato incontro e gli ho detto di prestare attenzionedi. Gli ho chiesto poi dove fossero i suoi genitori invitandolo a raggiungerli e poco dopo ilmi è venuto incontro”. Proprio nel momento in cui ilè venuto incontro al promoter e il bambino si è scatenata prima una reazione verbale. “Ilmi ha rimproverato dicendo che non potevo parlare così a suo