Svolta nell’omicidio dell’ex vicesindaco e negoziante del Comasco, minorenne indagato per l’uccisione di un mese fa (Di lunedì 21 ottobre 2024) È indagato per omicidio volontario il giovane di 17 anni di Garzeno che, nella tarda mattinata era stato portato in caserma a Como perché fortemente sospettato di essere l’autore dell’omicidio di Candido Montini, 76 anni, ucciso nella sua abitazione il 24 settembre scorso. Il ragazzo è stato sottoposto a interrogatorio dal primo pomeriggio, alla presenza del pm della procura minorile di Milano. Al momento non sono stati presi provvedimenti restrittivi nei suoi confronti. La Svolta è arrivata quasi un mese dopo l’omicidio. Montini, ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, sui monti dell’Alto lago di Como, è stato ucciso in casa a coltellate. Da qualcuno che lo conosceva e cercava i suoi soldi, si era detto. Il giovane indagato è italiano e vive in paese a poca distanza dalla casa della vittima. Ilfattoquotidiano.it - Svolta nell’omicidio dell’ex vicesindaco e negoziante del Comasco, minorenne indagato per l’uccisione di un mese fa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Èper omicidio volontario il giovane di 17 anni di Garzeno che, nella tarda mattinata era stato portato in caserma a Como perché fortemente sospettato di essere l’autore dell’omicidio di Candido Montini, 76 anni, ucciso nella sua abitazione il 24 settembre scorso. Il ragazzo è stato sottoposto a interrogatorio dal primo pomeriggio, alla presenza del pm della procura minorile di Milano. Al momento non sono stati presi provvedimenti restrittivi nei suoi confronti. Laè arrivata quasi undopo l’omicidio. Montini, exdi Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, sui monti dell’Alto lago di Como, è stato ucciso in casa a coltellate. Da qualcuno che lo conosceva e cercava i suoi soldi, si era detto. Il giovaneè italiano e vive in paese a poca distanza dalla casa della vittima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio a Civitavecchia : donna di 56 anni trovata morta in stazione - indagato l’ex compagno - Le indagini sono subito partite, rivelando dettagli inquietanti sul passato dell’aggressore e sulle misure di sicurezza che sembrano non aver funzionato. Le domande sulla gestione dei casi di stalking e sui limiti del monitoraggio con braccialetto elettronico crescono, invitarci a riflessioni critiche su come prevenire futuri tragici eventi. (Gaeta.it)

Quindicenne scomparsa e trovata morta 8 anni dopo - processo ancora fermo : unico indagato l’ex fidanzato - I resti della ragazzina furono ritrovati 8 anni dopo. Unico indagato per il delitto, l'allora fidanzato Kazi Monir, oggi 34enne e attualmente residente in Bangladesh. Continua a leggere . È stato rinviato per l'ottava volta il processo per il femminicidio della 15enne Cameyi Mosammet, scomparsa nel maggio 2010 ad Ancona. (Fanpage.it)

Incidente Potenza - il papà di una delle vittime indagato per omicidio stradale. Altri due tifosi - di 18 e 15 anni - in gravi condizioni - Un tragico incidente stradale ha strappato via la vita di tre giovani tifosi del Foggia, di soli 13, 17 e 21 anni, mentre stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra... (Leggo.it)