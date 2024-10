Sunlight, la recensione: la scimmia di Nina Conti per uno dei film più strani (e adorabili) dell'anno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Caldo, nichilista, insolente, emotivo, irresistibile: il film della ventriloqua più famosa d'Inghilterra è una vera e propria scoperta. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Sarà il panorama del New Mexico, che tanto ci ricorda Breaking Bad, ma siamo stati subito rapiti da uno dei film più teneri e più strambi che abbiamo avuto la fortuna di vedere recentemente, ovvero Sunlight di Nina Conti. Doverosa introduzione, innanzitutto, seguita da un breve approfondimento su chi sia la regista: Sunlight è il suo film di debutto, fa l'attrice ma è anche e soprattutto una delle ventriloque più famose d'Inghilterra, facendo "coppia" - si fa per dire - con una simpatica scimmietta, Monkey. Sì, la stessa scimmietta che, in qualche modo, sarà l'irresistibile protagonista di un'opera incredibilmente illuminante Movieplayer.it - Sunlight, la recensione: la scimmia di Nina Conti per uno dei film più strani (e adorabili) dell'anno Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Caldo, nichilista, insolente, emotivo, irresistibile: ila ventriloqua più famosa d'Inghilterra è una vera e propria scoperta. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Sarà il panorama del New Mexico, che tanto ci ricorda Breaking Bad, ma siamo stati subito rapiti da uno deipiù teneri e più strambi che abbiamo avuto la fortuna di vedere recentemente, ovverodi. Doverosa introduzione, innanzitutto, seguita da un breve approfondimento su chi sia la regista:è il suodi debutto, fa l'attrice ma è anche e soprattutto unae ventriloque più famose d'Inghilterra, facendo "coppia" - si fa per dire - con una simpatica scimmietta, Monkey. Sì, la stessa scimmietta che, in qualche modo, sarà l'irresistibile protagonista di un'opera incredibilmente illuminante

