Stadio Arechi, 103 milioni per la ristrutturazione: al via i lavori nel 2025

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino“, quattro aziende hanno presentato le loro offerte per l’appalto da 103di euro destinato alladelloe alla costruzione del nuovo campo Volpe. Tra i partecipanti si annoverano Matarrese-Castaldo, Infratech, Consorzio Research e Bonatti. Il cantiere opererà 24 ore al giorno, sette giorni su sette, con una durata prevista di 540 giorni per loe 180 per il campo Volpe. La consegna dell’opera completa è fissata per il 31 luglio 2026. Le offerte sono attualmente in fase di valutazione da parte del Responsabile Unico del Progetto e della Commissione, con l’assegnazione prevista per metà novembre e l’inizio deiall’inizio del. Segui ZON.IT su Google News.