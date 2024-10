Gaeta.it - Sir Susa Vim Perugia vince contro Cisterna Volley in una partita avvincente: i dettagli del match

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella sfida tra le due squadre di vertice del campionato di pallavolo, la SirVimha trionfato nelil, dimostrando la propria forza sul campo. Grazie a una prestazione eccezionale di Oleh Plotnytskyi, che si è distinto come MVP del in, gli umbri hanno portato a casa una vittoria schiacciante per 3-1. Questo articolo analizza i momenti salienti dellae le dichiarazioni dei protagonisti. La prestazione di Oleh Plotnytskyi e l’importanza del servizio Ilha cercato di contrastare la corazzata, ma ha dovuto fare i conti con un servizio devastante degli avversari. Il protagonista indiscusso dellaè stato Oleh Plotnytskyi, il quale ha messo a segno un totale di 21 punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua squadra.