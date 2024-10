Iltempo.it - "Si lamentano di Vannacci e poi...": toghe rosse, Tajani inchioda la sinistra

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Giorgia Meloni è diventata il nemico numero uno delledopo Silvio Berlusconi ed è ritenuta addirittura "più pericolosa" del Cavaliere perché non ha scheletri nell'armadio e si muove non per interessi personali ma per "visioni politiche". La mail pubblicata in esclusiva da Il Tempo e rilanciata dalla premier stessa sui social ha sollevato un polverone e ha portato la tensione tra la maggioranza e la magistratura a nuovi picchi. Proprio sul messaggio choc scambiato tra gli esponenti di Magistratura Democratica (braccio armato dellache vuole mettere ko il governo), e l'Anm, l'associazione nazionale magistrati che fa muro contro la riforma della giustizia, si è espresso Antonio. "Le dichiarazioni su Giorgia Meloni, nella mail dei magistrati, sono inaccettabili", ha dichiarato il vicepremier in un'intervista al Corriere della Sera.