Shirel Golan suicida nel giorno del suo compleanno era sopravvissuta al massacro del 7 ottobre

Era sopravvissuta al massacro del 7 ottobre al Nova Festival: ieri, nel giorno del suo 22esimo compleanno, Shirel Golan ha deciso di togliersi la vita.

Shirel Golan suicida nel giorno del suo 22° compleanno - era sopravvissuta al 7 ottobre - fratello : “Uccisa due volte da Israele - non le ha fornito supporto psicologico” - Nei mesi successi al 7 ottobre la giovane ha cominciato a sviluppare sintomi di PTSD (disturbo da stress post traumatico), tra cui dissociazione e ritiro La giovane israeliana Shirel Golan è morta suicida a 22 anni nel giorno del suo compleanno. La giovane era sopravvissuta al 7 ottobre. Shir . (Ilgiornaleditalia.it)

La storia di Shirel Golan - sopravvissuta al massacro del 7 ottobre e morta suicida a 22 anni - È la storia dell’israeliana Shirel Golan, comune a molti giovani testimoni delle atrocità di quel giorno. Lei e il suo compagno Adi avevano prima raggiunto un’auto con cui avevano cercato di scappare, ma erano rimasti bloccati come la maggior parte delle persone. Era sopravvissuta al massacro del 7 ottobre di Hamas al Nova Festival, dove centinaia di ragazzi riuniti a Reim per partecipare al ... (Lettera43.it)

