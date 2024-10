Gaeta.it - Sconfitta per l’Isweb Avezzano Rugby: analisi del match contro l’Unione Capitolina

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un indidisputato allo stadio “A. Trombetta” diha visto trionfarecon un punteggio finale di 39 a 29 sul. Questa partita del 20 ottobre 2024 è stata caratterizzata da fasi alterne: nonostante un buon avvio, i ragazzi dell’head coach Vincenzo Troiani non sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno ceduto il passo ai romani. Performance di apertura promettente dell’ha iniziato ilpresentando un gioco solido e determinato. Dopo un avvio difficile, con gli avversari in vantaggio grazie a un calcio di punizione trasformato da Romano, i gialloneri hanno saputo reagire. Il momento chiave del primo tempo si è verificato a partire dal 19esimo minuto, quando Mocerino ha segnato una meta per riportare i padroni di casa in partita.