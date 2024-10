Sapevate che Asia Argento ha un altro figlio? Non solo Anna Lou Castoldi, ecco chi è Nico e con chi l’ha avuto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Asia Argento ha due figli: la prima Anna Lou Castoldi, è nata dalla relazione con Morgan, il secondo Nicola Giovanni, è nato invece dalla relazione con Michele Civetta. La primogenita dell’attrice è un volto noto del piccolo schermo; dopo aver partecipato alla seconda stagione di Baby, Anna Lou è oggi nel cast di Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. Il secondogenito di Asia Argento, invece, è decisamente meno avvezzo al mondo dello spettacolo. Lui si chiama Nicola Giovanni Civetta e ha 16 anni: il ragazzo è nato dalla storia d’amore fra la figlia del noto regista dell’horror il collega di suo padre, Michele Civetta. A quanto pare, il secondo figlio dell’attrice non viene mai menzionato per scelta: la strategia, infatti, rispetterebbe la privacy del giovane interessato. Donnapop.it - Sapevate che Asia Argento ha un altro figlio? Non solo Anna Lou Castoldi, ecco chi è Nico e con chi l’ha avuto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha due figli: la primaLou, è nata dalla relazione con Morgan, il secondola Giovanni, è nato invece dalla relazione con Michele Civetta. La primogenita dell’attrice è un volto noto del piccolo schermo; dopo aver partecipato alla seconda stagione di Baby,Lou è oggi nel cast di Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. Il secondogenito di, invece, è decisamente meno avvezzo al mondo dello spettacolo. Lui si chiamala Giovanni Civetta e ha 16 anni: il ragazzo è nato dalla storia d’amore fra la figlia del noto regista dell’horror il collega di suo padre, Michele Civetta. A quanto pare, il secondodell’attrice non viene mai menzionato per scelta: la strategia, infatti, rispetterebbe la privacy del giovane interessato.

