Santa, l'incredibile scelta di Santa Scorsese in scena a Bari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rappresentazione teatrale "Santa", scritta e diretta da Alfredo Traversa in scena il 1° novembre alle ore 20:00 nella suggestiva cornice della Cattedrale di Bari. Una ragazza di Bari uccisa dopo tre anni di persecuzione, già 'serva di Dio' per la quale è in corso in Vaticano un processo di Baritoday.it - Santa, l'incredibile scelta di Santa Scorsese in scena a Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rappresentazione teatrale "", scritta e diretta da Alfredo Traversa inil 1° novembre alle ore 20:00 nella suggestiva cornice della Cattedrale di. Una ragazza diuccisa dopo tre anni di persecuzione, già 'serva di Dio' per la quale è in corso in Vaticano un processo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve : visite gratuite per persone bisognose - La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve guidata dal parroco don Giovanni Gattuso, in collaborazione con il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Sezione di Reggio Calabria, organizza visite mediche gratuite per persone in difficoltà economiche e sociali. Le... (Reggiotoday.it)

Spiati i conti bancari di Meloni - La Russa - Santanchè - Crosetto - Emiliano - Fitto ed altre migliaia : procura di Bari - inchiesta Domani : un licenziato - prosegue l'indagine - Stando ad un’inchiesta della procura della Repubblica di Bari sono stati spiati svariati conti correnti bancari. L’indagine prosegue. Un bancario licenziato in estate: rischia molto sul piano penale. Lo rivela il quotidiano Domani. Tra le migliaia di conti spiati, stando all’inchiesta, anche quelli di Michele Emiliano e Raffaele Fitto, oltre a migliaia di altri tra politici, imprenditori, ... (Noinotizie.it)

Spiati i conti bancari di Meloni - La Russa - Santanchè - Crosetto - Emiliano - Fitto ed altre migliaia : procura di Bari - inchiesta Domani : un licenziato - prosegue l'indagine - . . Stando ad un’inchiesta della procura della Repubblica di Bari sono stati spiati svariati conti correnti bancari. Un bancario licenziato in estate, rischia molto sul piano penale. Ad esempio quello di Giorgia Meloni, quello della sorella Arianna, quello di Daniela Santanchè, quello di Guido Crosetto, quello di Andrea Giambruno fra gli altri. (Noinotizie.it)