Rosolina: due donne trovate morte in mare. Erano a pesca di granchi blu (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rosolina (Rovigo), 21 ottobre 2024 – Nella mattinata odierna sono state trovate entrambe morte le due donne di origine cinese di cui non si avevano notizie dalla notte scorsa. Una tragedia inspiegabile: entrambe – di 47 e 50 anni – sono scomparse dopo che si Erano recate lungo i sentieri dell’orto botanico di Rosolina (Rovigo) zona di Porto Caleri in riva al mare, per la pesca dei granchi blu. Le ricerche dei vigili del fuoco Erano scattate intorno alle 1 di lunedì 21 ottobre, dopo il mancato rientro a casa delle due donne e l’allarme dei familiari. Inizialmente si aveva notizia della scomparsa di due uomini; solo poi è stato specificato che si trattava di due donne straniere ma residenti a Rovigo. Le operazioni hanno visto la collaborazione dei carabinieri e con l’ausilio di un elicottero della capitaneria di porto, decollato nella notte da Sarzana. Poco dopo le 8. Ilrestodelcarlino.it - Rosolina: due donne trovate morte in mare. Erano a pesca di granchi blu Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Rovigo), 21 ottobre 2024 – Nella mattinata odierna sono stateentrambele duedi origine cinese di cui non si avevano notizie dalla notte scorsa. Una tragedia inspiegabile: entrambe – di 47 e 50 anni – sono scomparse dopo che sirecate lungo i sentieri dell’orto botanico di(Rovigo) zona di Porto Caleri in riva al, per ladeiblu. Le ricerche dei vigili del fuocoscattate intorno alle 1 di lunedì 21 ottobre, dopo il mancato rientro a casa delle duee l’allarme dei familiari. Inizialmente si aveva notizia della scomparsa di due uomini; solo poi è stato specificato che si trattava di duestraniere ma residenti a Rovigo. Le operazioni hanno visto la collaborazione dei carabinieri e con l’ausilio di un elicottero della capitaneria di porto, decollato nella notte da Sarzana. Poco dopo le 8.

