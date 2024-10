Roma con le spalle al muro: in campionato e in Europa non si può sbagliare, Juric si gioca tutto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Adesso la Roma è definitivamente con le spalle al muro. Se l’inizio in campionato è estremamente deludente, con 10 punti in 8 partite, ma quantomeno in linea con gli 11 ottenuti nello stesso numero di giornate dalla squadra di Mourinho un anno fa, e dunque si può ancora dare la sferzata, c’è un’urgenza di vincere traslata anche in Europa, dove un punto in due partite e la rovinosa trasferta di Elfsborg pesa nel bilancio non solo dell’avvio di stagione giallorossa, ma anche della gestione Juric dopo l’esonero di De Rossi. Dall’arrivo del tecnico croato non si sono visti miglioramenti dal punto di vista del gioco, c’è un lieve passo avanti dal punto di vista dell’atteggiamento e della capacità di restare ancorati al match in tutte le sue fasi, ma è evidente come manchi qualcosa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Adesso laè definitivamente con leal. Se l’inizio inè estremamente deludente, con 10 punti in 8 partite, ma quantomeno in linea con gli 11 ottenuti nello stesso numero di giornate dalla squadra di Mourinho un anno fa, e dunque si può ancora dare la sferzata, c’è un’urgenza di vincere traslata anche in, dove un punto in due partite e la rovinosa trasferta di Elfsborg pesa nel bilancio non solo dell’avvio di stagione giallorossa, ma anche della gestionedopo l’esonero di De Rossi. Dall’arrivo del tecnico croato non si sono visti miglioramenti dal punto di vista del gioco, c’è un lieve passo avanti dal punto di vista dell’atteggiamento e della capacità di restare ancorati al match in tutte le sue fasi, ma è evidente come manchi qualcosa.

