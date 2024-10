Ilnapolista.it - Rinnovo Kvara, il Napoli non andrà oltre i sei milioni. Bisogna capire se l’entourage è disposto ad abbassare le pretese (Di Marzio)

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A Sky fanno il punto suldi. A fornire gli ultimi aggiornamenti è Gianluca Di, esperto di calcio mercato. È in programma un incontro tra ildel giocatore, da quel faccia a faccia si saprà quali sono le intenzioni ditskhelia.sono lontani un paio diLe parole di Dia Sky: «Le parti sono lontane un paio di. Se la richiesta rimane ferma sugli otto, l’accordo non si potrà trovare. Ilgià a giugno ha offerto 5più bonus. Adesso arriverebbe a sei. Già sono tanti. Credo che ilnon voglia derogare rispetto a questo massimale d’offerta. Da questo faccia faccia che ci sarà prima o dopo la partita con il Lecce, si capirà una volta per tutte seha voglia di sposare il progettoal di là dell’offerta economica.