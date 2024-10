Regionali, Emanuela Mori si candida nella civica Tesei: "Un impegno diretto per completare il rilancio dell'Umbria" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la nota sulla candidatura nella lista civica Tesei che appoggia la Governatrice uscente da parte dell'ex consigliera comunale ed esponente di Italia Viva, Emanuela Morti. °°°°°°°°°°°°°°°°°di Emanuela Mori - ex Italia Viva, già consigliere comunale di PerugiaHo Perugiatoday.it - Regionali, Emanuela Mori si candida nella civica Tesei: "Un impegno diretto per completare il rilancio dell'Umbria" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la nota sullaturalistache appoggia la Governatrice uscente da parte'ex consigliera comunale ed esponente di Italia Viva,Morti. °°°°°°°°°°°°°°°°°di- ex Italia Viva, già consigliere comunale di PerugiaHo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Quello che resta" - al Vittorio Emanuele II la manifestazione in memoria di Emanuela Perinetti - In ricordo di Emanuela Perinetti. Il 30 ottobre, alle 16, nell’aula magna dell’istituto Vittorio Emanuele II di Palermo si terrà la manifestazione "Quello che resta" organizzata in memoria della figlia di Giorgio Perinetti, ex ds del Palermo, prematuramente scomparsa nel novembre scorso. Nel... (Palermotoday.it)

"Quello che resta" - manifestazione in memoria di Emanuela Perinetti al Vittorio Emanuele II - In ricordo di Emanuela Perinetti. Il 30 ottobre, alle 16, nell’aula magna dell’istituto Vittorio Emanuele II di Palermo si terrà la manifestazione "Quello che resta" organizzata in memoria della figlia di Giorgio Perinetti, prematuramente scomparsa nel novembre scorso. Nel corso dell’evento... (Palermotoday.it)

L'INTERVENTO | Emanuela Mori (Umbria in Movimento) : “Caso Sangiuliano - una politica disorientata : tra scandali rosa e inadeguatezza” - Riceviamo e pubblichiamo il commento dell'ex consigliere comunale Emanuela Mori, ad oggi a capo dell'associazione politica-cultura Umbria in Movimento. L'argomento è quella relativo al caso Sangiuliano e alla gestione politica da parte del Governo e dell'opposizione. *************** di... (Perugiatoday.it)