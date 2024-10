Red Canzian: la lotta contro il tumore al polmone dopo 17 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Red Canzian, noto bassista dei Pooh, ha recentemente condiviso la difficile notizia della riattivazione del suo tumore al polmone, che dopo ben 17 anni sembrava sconfitto. La storia di Canzian è un racconto di coraggio, resistenza e speranza. Il musicista ha affrontato diverse battaglie mediche nella sua vita, ma questa è una delle più complesse. La testimonianza di Red Canzian non è solo un monito a non arrendersi mai, ma anche un invito a prendere sul serio ogni segnale del corpo. Red Canzian, foto Ansa – VelvetMagLa prima diagnosi e la lunga battaglia Red Canzian aveva già affrontato il tumore ai polmoni nel 2007, sottoponendosi a un intervento chirurgico che sembrava aver risolto la situazione. Per 17 anni, il musicista ha vissuto in modo apparentemente sereno, senza segni di recidiva. Velvetmag.it - Red Canzian: la lotta contro il tumore al polmone dopo 17 anni Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Red, noto bassista dei Pooh, ha recentemente condiviso la difficile notizia della riattivazione del suoal, cheben 17sembrava sconfitto. La storia diè un racconto di coraggio, resistenza e speranza. Il musicista ha affrontato diverse battaglie mediche nella sua vita, ma questa è una delle più complesse. La testimonianza di Rednon è solo un monito a non arrendersi mai, ma anche un invito a prendere sul serio ogni segnale del corpo. Red, foto Ansa – VelvetMagLa prima diagnosi e la lunga battaglia Redaveva già affrontato ilai polmoni nel 2007, sottoponendosi a un intervento chirurgico che sembrava aver risolto la situazione. Per 17, il musicista ha vissuto in modo apparentemente sereno, senza segni di recidiva.

Red Canzian e il tumore del polmone - l?oncologo de Marinis : «Ecco perché si è riattivato dopo 17 anni» - «Red Canzian è stato operato al polmone per una metastasi polmonare da melanoma, non per un tumore primitivo polmonare». Il dott. Filippo de Marinis, direttore della Divisione... (Ilmessaggero.it)

“Un mese dopo l’asportazione di un pezzo di polmone per tumore maligno - facevo le prove del mio tour con le flebo” : il miracoloso Red Canzian - Il rapporto con la fede è assolutamente privato: “Da qualche tempo, la sera, metto via l’iPad per dire una preghiera. E? una forma di rito che mi fa bene”. Una carambola, una paura folle ma per fortuna andammo a sbattere contro l’ingresso della galleria successiva”. L’alimentazione è sempre curata: “Non mangio carne da trent’anni e non mi manca. (Ilfattoquotidiano.it)