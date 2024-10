Record di presenze alla fiera del wedding "Mia Sposa" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo Record di presenze anche quest’anno, con un +10 per cento rispetto alla passata edizione, per Mia Sposa, la fiera internazionale del wedding in Campania che si è chiusa domenica 20 ottobre al Medì shopping centre di Teverola confermandosi fra i Saloni di settore più importanti d’Italia Casertanews.it - Record di presenze alla fiera del wedding "Mia Sposa" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovodianche quest’anno, con un +10 per cento rispettopassata edizione, per Mia, lainternazionale delin Campania che si è chiusa domenica 20 ottobre al Medì shopping centre di Teverola confermandosi fra i Saloni di settore più importanti d’Italia

Mia sposa - record di presenze alla fiera del wedding di Teverola e al charity gala per Telefono Rosa - “Mia sposa”, di cui è ceo e founder Marcello Damiano, ha avuto inoltre come partner speciale dell’edizione 2024i Delante, cooperativa sociale che si occupa in tutta Italia di inclusione e accessibilità, supportata da un team di professionisti che organizzano e rendono fruibili attività culturali ed eventi di ogni genere rivolti a chi è affetto da disabilità. (Ildenaro.it)

Mia sposa - nuovo record di presenze per l’edizione 2024 - Promossa e organizzata da Magma srl, “Mia sposa” si svolge da anni al Centro commerciale Medi? di Teverola, dove per l’occasione è stata allestita una tendo-struttura di 8mila mq idonea ad ospitare con ogni comfort le aziende partner, gli espositori, i visitatori e i fashion event previsti con protagonisti della moda e dello spettacolo, comprese le numerose iniziative legate al sociale. (Ildenaro.it)

