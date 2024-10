Professioni Infermieristiche al voto per il rinnovo dell'ordine (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si avvicina il fine settimana del 25, 26 e 27 ottobre, in cui gli infermieri iscritti all'OPI (ordine delle Professioni Infermieristiche) sarà chiamato ad esprimere il rinnovo degli organi dell'ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Perugia per il quadriennio 2024-2028 Perugiatoday.it - Professioni Infermieristiche al voto per il rinnovo dell'ordine Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si avvicina il fine settimana del 25, 26 e 27 ottobre, in cui gli infermieri iscritti all'OPI () sarà chiamato ad esprimere ildegli organia Provincia di Perugia per il quadriennio 2024-2028

Policlinico - nominati due dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche - La direzione strategica del Policlinico ha proceduto alla nomina di due dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, figure che svolgono un ruolo di grande importanza nell’ambito dello svolgimento delle attività assistenziali. I neo-dirigenti, Giuseppe D’Anna e Marcello Noto, sono... (Palermotoday.it)

Professioni infermieristiche - svolta epocale : il Ministro annuncia lauree specialistiche - Posso quindi dire con grande soddisfazione che è stato compiuto un passo fondamentale nella nostra evoluzione professionale”, conclude il Presidente Giovanni Grasso. A questo si aggiunge, non meno importante, l’apertura a livello nazionale della strada per la prescrizione infermieristica di trattamenti assistenziali e tecnologie specifiche quali ausili e presidi sanitari, un percorso sul quale in ... (Lanazione.it)

Benevento - rinnovo organi dell’Ordine delle professioni infermieristiche : i candidati della lista “Insieme” - Ecco i nomi dei candidati della lista “INSIEME”. “Abbiamo progettato uno sportello di ascolto per la tutela legale e il supporto psicologico alle infermiere e agli infermieri vittime di tali incresciosi episodi”, spiega Procaccini, che ci tiene a non definirsi “capolista”, in quanto “l’Ordine è di tutti e non devono esistere personalismi, né candidature che siano bandiera di una singola realtà ... (Anteprima24.it)