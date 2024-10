Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e raffiche di vento forte. Pino si schianta su un’auto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’altra notte unalto 12 metri è caduto sopra una Volkswagen Golf 7 parcheggiata in viale Indipendenza, vicino alla chiesa di Santa Croce a Macerata. Il fatto è avvenuto alle 3 di ieri notte quando, per fortuna, non c’era nessuno nell’auto e non c’erano pedoni o auto in transito. I vigili del fuoco hanno tagliato il grosso fusto in più parti, e intorno alle 8.30 i dipendenti del Cosmari hanno portato via il tronco e i rami che avevano occupato la sede stradale e il marciapiede dal lato della chiesa. Il traffico è potuto riprendere normalmente dopo quasi cinque ore. La caduta della pianta ha sollevato l’asfalto attorno all’albero. L’episodio ha allarmato i residenti, che avevano segnalato più volte al Comune le condizioni del