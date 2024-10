It.newsner.com - Perché i jeans hanno tasca piccola dentro quella più grande

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Vi siete mai chiesti a cosa serva laladei vostri? Sapete di quale sto parlando: quel piccolo spazio apparentemente inutile che non sembra abbastanzaper contenere qualcosa. Se avete mai provato a vedere cosa ci sta, saprete che è troppoper un cellulare, mentre è scomodo infilarci i contanti, siano essi monete o banconote. Lo stesso vale per un mazzo di chiavi: non c’è spazio. A cosa servono quindi quelle piccole tasche? Ebbene, fortunatamente per i nostri lettori curiosi, abbiamo una risposta e potrebbe non essere affattoche vi aspettavate. Che si tratti di modelli maschili o femminili, è probabile che osservando un paio disi trovino due tasche sul davanti e due tasche sul retro. Ma potreste anche trovare una strana taschina all’interno di una delle tasche anteriori. Date un’occhiata.