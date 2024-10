Panatta non ha dubbi: “Sinner in questo momento è più forte di Alcaraz. Ho sbagliato data di nascita” (Di lunedì 21 ottobre 2024) I risultati di Jannik Sinner sono sempre più tema d’attualità. La vittoria nel torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita), battendo nella finale del Six Kings Slam Carlos Alcaraz, ha avuto grande attenzione dai media soprattutto per il compenso molto elevato. Grazie al successo contro lo spagnolo, infatti, il n.1 del mondo si è portato a casa la cifra di sei milioni di euro. Un prize-money spropositato che ha fatto storcere il naso a una percentuale di appassionati, considerando che a livello Slam il premio più ricco è quello degli US Open pari a 3.6 milioni. A commentare quanto accaduto in Arabia Saudita è stato Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD. “Jannik ha giocato molto bene, nonostante fosse un torneo particolare. Oasport.it - Panatta non ha dubbi: “Sinner in questo momento è più forte di Alcaraz. Ho sbagliato data di nascita” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I risultati di Janniksono sempre più tema d’attualità. La vittoria nel torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita), battendo nella finale del Six Kings Slam Carlos, ha avuto grande attenzione dai media soprattutto per il compenso molto elevato. Grazie al successo contro lo spagnolo, infatti, il n.1 del mondo si è portato a casa la cifra di sei milioni di euro. Un prize-money spropositato che ha fatto storcere il naso a una percentuale di appassionati, considerando che a livello Slam il premio più ricco è quello degli US Open pari a 3.6 milioni. A commentare quanto accaduto in Arabia Saudita è stato Adriano, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD. “Jannik ha giocato molto bene, nonostante fosse un torneo particolare.

