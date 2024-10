Oggi Cdm sui migranti in Albania, il governo Meloni verso un nuovo decreto per sfidare i giudici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri si riunirà alle 18 di Oggi, lunedì 21 ottobre, per discutere tra le altre cose di un decreto che intervenga sulla situazione dei centri migranti in Albania. L'intenzione sarebbe quella di aggiornare l'elenco dei Paesi considerati sicuri, sfidando le decisioni dei giudici di Roma e della Corte europea. Fanpage.it - Oggi Cdm sui migranti in Albania, il governo Meloni verso un nuovo decreto per sfidare i giudici Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri si riunirà alle 18 di, lunedì 21 ottobre, per discutere tra le altre cose di unche intervenga sulla situazione dei centriin. L'intenzione sarebbe quella di aggiornare l'elenco dei Paesi considerati sicuri, sfidando le decisioni deidi Roma e della Corte europea.

Migranti : Battilocchio (Fi) - 'per anni chiesto collaborazione Ue - oggi cambio grazie a governo' - Roma, 19 ott. 943 dello stesso periodo del 2023. (Adnkronos) - "Sin dal suo insediamento il governo Meloni, soprattutto grazie all'azione dei ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, ha impostato una risposta sistemica a una problematica strutturale. Per quanti anni abbiamo chiesto, invano, un coinvolgimento dell'Unione Europea? Oggi Bruxelles ha cambiato passo e si guarda alle politiche ... (Iltempo.it)

Rimpatri - giudici bocciano “modello Albania” : oggi tornano in Italia i 12 migranti - Nelle prossime ore i migranti saliranno a bordo, diretti a Bari, dove - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il Pd attacca l’esecutivo di voler interferire con il potere giudiziario. Una volta in Italia, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata già respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. (Tg24.sky.it)