Terzotemponapoli.com - NM Live – Con Caprile e Buongiorno il Napoli può contare su una cassaforte. Su Neres…

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Petrazzuolo: Le sostituzioni hanno cambiato la partita contro l’Empoli con un ottimo impatto di Simeone, Ora e Neres, con quest’ultimo che meriterebbe una chance da titolare, è l’allegria del gioco del calcio NM– Giovanni Ignoffo, Antonio Petrazzuolo, Rubens Pasino e Rosario Pastore hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Ignoffo: “sta diventando una certezza, Neres aumenta la competitività della rosa e tiene tutti sulle spine” GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Rigore del? Con tutti gli arbitri e con tutte le telecamere che ci sono in campo il margine d’errore è minimo.