Nascite in caduta libera, il calo demografico in Italia non si arresta (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Italia si trova di fronte a una crisi demografica senza precedenti, con le Nascite che continuano a calare anno dopo anno. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2023 sono nati 379.890 bambini, segnando una riduzione del 3,4% rispetto all'anno precedente e una diminuzione complessiva del 34,1% rispetto al 2008, quando si registrarono oltre 576mila Nascite.

