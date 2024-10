Napoli, sequestrato e picchiato per 30 ore per estorsione: quattro arresti (Di lunedì 21 ottobre 2024) sequestrato per 30 ore e sottoposto a un violento pestaggio. È stato picchiato, colpito con delle piastrelle sulla testa, gli hanno provocato delle bruciature sugli arti e sulle orecchie con una sigaretta e gli hanno spezzato alcuni denti. Il tutto per una compravendita di cellulari andata male. È accaduto a Napoli, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. Nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni, aggravati dalle modalità mafiose. Tg24.sky.it - Napoli, sequestrato e picchiato per 30 ore per estorsione: quattro arresti Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per 30 ore e sottoposto a un violento pestaggio. È stato, colpito con delle piastrelle sulla testa, gli hanno provocato delle bruciature sugli arti e sulle orecchie con una sigaretta e gli hanno spezzato alcuni denti. Il tutto per una compravendita di cellulari andata male. È accaduto a, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. Nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti disoggetti gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo die lesioni, aggravati dalle modalità mafiose.

