Monaco | Alcaraz soffre Sinner per un motivo La rivalità dipenderà dai momenti di forma

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La grande finale tra Jannike Carlosdel 6 Kings Slam di Riad (Arabia Saudita) è stata il grande argomento della puntata odierna di Tennismania in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotto da Dario Puppo. Tra gli ospiti c’era anche Guido(commentatore tecnico di Eurosport) che ha analizzato quanto visto nel match saudita. Il suo ragionamento parte da un punto ben preciso: “Sinceramente spegnerei facili entusiasmi per una vittoria in una esibizione del genere. Vedo trionfalismi un po’ eccessivi per un match che, dopotutto, non è finito 6-2 6-2 a favore dell’altoatesino. Ovviamente vincere cone fermare la striscia dello spagnolo era un punto fastidioso. Per lo spagnolo meno”. Il commento sulla sfida di Riad: “Hanno giocato a velocità vertiginose e hanno vedere tante cose belle, dopotutto nessuno ci sta a perdere. I due mi sembra che vadano a