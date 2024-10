Milan Futuro, disastro di Camarda e compagni sotto gli occhi di Ibrahimovic: ora Bonera… (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milan Futuro, Camarda e compagni perdono ancora in maniera clamorosa sotto gli occhi di Ibrahimovic: adesso mister Bonera rischia Il Milan Futuro perde ancora. E questa volta lo fa in maniera davvero clamorosa. Sì perché fino al 70esimo minuto del secondo tempo, i ragazzi di Daniele Bonera stavano conducendo la partita in vantaggio senza alcun tipo di problema. La svolta però arriva al 74esimo, quando Ballo-Touré viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo molto discutibile. Dopo questo episodio la gara cambia, i rossoneri si scompongono e il Legnago trova subito il gol del pareggio all’80esimo. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio degli ospiti e nel recupero il terzo goal. Dailymilan.it - Milan Futuro, disastro di Camarda e compagni sotto gli occhi di Ibrahimovic: ora Bonera… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)perdono ancora in maniera clamorosaglidi: adesso mister Bonera rischia Ilperde ancora. E questa volta lo fa in maniera davvero clamorosa. Sì perché fino al 70esimo minuto del secondo tempo, i ragazzi di Daniele Bonera stavano conducendo la partita in vantaggio senza alcun tipo di problema. La svolta però arriva al 74esimo, quando Ballo-Touré viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo molto discutibile. Dopo questo episodio la gara cambia, i rossoneri si scompongono e il Legnago trova subito il gol del pareggio all’80esimo. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio degli ospiti e nel recupero il terzo goal.

